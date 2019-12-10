شكرا لقرائتكم خبر عن حركة الشباب الصومالية تشن هجوما على فندق فى مقديشو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الشرطة وحركة الشباب الصومالية المتشددة، إن مسلحين من الحركة هاجموا اليوم الثلاثاء فندقا في العاصمة مقديشو قرب مقر إقامة رئيس البلاد وإن القتال لا يزال مستمرا.

وقال شرطى يدعى أحمد لرويترز، "اعتقدنا أنهم من الشرطة لكن عندما اقتربوا بادروا بإلقاء القنابل اليدوية وإطلاق النار علينا ثم تبادلنا معهم إطلاق النار عند بوابة الفندق".

وأكد عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية لحركة الشباب أنها وراء الهجوم وأن مقاتليها موجودون حاليا داخل المجمع الذي يوجد به الفندق وينزل به عادة مسؤولون حكوميون وأعضاء في البرلمان.