شكرا لقرائتكم خبر عن «جوجل» تكافئ طالب سعودي اكتشف ثغرة في «يوتيوب» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كافأت شركة Google الطالب حمود الهلماني، في كلية علوم الحاسب الآلي بمحافظة الليث في مكة المكرمة، عقب تقديمه تقريراً باكتشافه ثغرة أمنية في خدمة “YouTube” التابعة لإدارة شركة جوجل.

وتمكن الطالب الهلماني من ملاحظة إمكانية للدخول لبعض المحتويات الخاصة للمستخدمين دون إذن مسبق، والذي بدوره ينتهك خصوصية المستخدمين، وبعد مراسلته لإدارة “Google” وتقديمه تقريرًا دقيقًا عن اكتشافه.

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وعلى الفور الخليج 365 الفريق الأمني للشركة مع الطالب الهلماني، وقدم له إقرارا بصحة وأهمية اكتشافه، وأبلغه بتخصيص مكافأة تشجيعية نظير تميزه وجهوده وتمكينه من التوصل لثغرة أمنية، نظير اكتشافه.

وقال الطالب الهلماني في بيان إصدرته إدارة العلاقات العامة والإعلام في كلية الهندسة والحاسب الآلي بالليث: “إن الثغرة تسمح للمهاجم بالوصول لبعض المحتويات الخاصة بالمستخدمين بدون أي تصريح مسبق”.

وأضاف أن المشكلة تكمن في كيفية الوصول إلى تلك المواد في إطار مختلف يسمح بتجاوز آلية الأمان ”Authentication bypass“.