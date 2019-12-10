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وظائف شاغرة بالهيئة العامة للإحصاء السعودية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

وظائف شاغرة بالهيئة العامة للإحصاء السعودية

الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (3) وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “أخصائي إحصاء”؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات المتعاقدة مع الهيئة في مدينة الرياض.

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وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصص الإحصاء، مع وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 ديسمبر 2019م

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: 

https://careers.stats.gov.sa/ar/job-search-results/

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