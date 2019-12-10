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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وظائف شاغرة بالهيئة العامة للإحصاء السعودية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019
الخليج 365
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (3) وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “أخصائي إحصاء”؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات المتعاقدة مع الهيئة في مدينة الرياض.
وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة لحمَلة درجة البكالوريوس في تخصص الإحصاء، مع وجود خبرات سابقة.
وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 ديسمبر 2019م
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
https://careers.stats.gov.sa/ar/job-search-results/
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