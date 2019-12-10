علاج جديد يقضي على سرطان الثدي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

نجح علماء أمريكيون في تطوير دواء يوقف سرطان الثدي السلبي الثلاثي، أكثر أشكال سرطان الثدي فتكاً في مساره.



ونقلت صحيفة "ديلي يميل" البريطانية عن مركز ماونت سيناي لاكتشاف العلاجات في نيويورك، أن العلاج التجريبي على سرطان الثدي السلبي الثلاثي يعمل على الخلايا السرطانية البشرية التي نمت في المختبر وكذلك على الفئران الحية. ومنع العلاج الجديد انتشار المرض بالفعل، ويأمل العلماء في نجاح مماثل عند تطبيقه على البشر.

ويعاني مرضى سرطان الثدي السلبي الثلاثي من قلة خيارات العلاج الفعالة، كما أنه قد ينتشر أكثر من الأنواع الأخرى، ويتسبب في الوفاة، بالإضافة إلى أن المشكلة الحقيقية هى أن النساء الأصغر سناً ومن هن أقل من ٤٠ عاماً هن أكثر عرضة للإصابة بالمرض.

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والدواء الذي أطلق عليه"إم إس ١٩٤٣" يدمر بروتين يعرف باسم "إي زد إتش ٢" الذي يغذي الخلايا السرطانية، مع ترك الخلايا السليمة دون ضرر.

وقال الأطباء إن سرطان الثدي الثلاثي السلبي يمثل ١٢-٢٠٪ من جميع إصابات سرطان الثدي.

وأعرب العلماء عن اعتقادهم بأن الدواء الجديد يمكنه أيضاً علاج سرطان البروستاتا، الأكثر شيوعاً عند الرجال، لأن المادة المثبطة للبروتين المذكور في هذه الدراسة هى أيضاً أداة لاختبار الفرضيات العلاجية في سرطانات أخرى.