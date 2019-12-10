منصب أمين "التعاون" يعود للكويت ثانية









اسماء السيد - عاد منصب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي إلى حضن دولة الكويت لمرة ثانية، بعد اعتذار سلطنة عُمان عن ترشيح ممثل عنها للمنصب المهم في هرم المجلس الذي كان تأسس العام 1981 في أول قمة خليجية في أبوظبي.

وحظي الدكتور نايف الحجرف مرشح الكويت بموافقة المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الأربعين بدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في الرياض اليوم الثلاثاء.

وهنأ الملك سلمان بن عبدالعزيز، الدكتور نايف الحجرف بمناسبة ترشيحه اميناً عاماً لمجلس التعاون الخليجي. وقال في كلمته الافتتاحية لأعمال القمة: "أقدم التهنئة لمعالي الدكتور نايف الحجرف بمناسبة ترشيحه امينا عاما للمجلس سائلا المولى عز وجل له التوفيق".

كما شكر الأمين العام الحالي الدكتور اللطيف الزياني على الجهود التي بذلها خلال فترة رئاسته. وكان المجلس الوزاري التحضيري للقمة قد رفع أمس الإثنين توصياته وقراراته الى اجتماع القادة الخليجيين للنظر بشأنها واعتمادها ومن ضمنها تولي مرشح الكويت الدكتور نايف الحجرف منصب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي.

أمناء سابقون

وتسلم خمسة شخصيات خليجية مهمة منصب الأمانة العامة للمجلس، كان أولهم الدبلوماسي الكويتي المحترف عبدالله بن يعقوب بشارة ما بين 1981 و1993 وكان أطولهم ولاية للمنصب، تلاه الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي (الإمارات العربية المتحدة) للفترة (1 إبريل 1993 - 31 مارس 1996).

وكان الأمين العام الثالث الوزير والدبلوماسي السعودي المعروف الشيخ جميل بن إبراهيم الحجيلان للفترة (1 إبريل 1996 - 31 مارس 2002) ثم الدبلوماسي والوزير القطري عبدالرحمن بن حمد العطية (1 إبريل 2002 - 31 مارس 2011) وكان الأمين الخامس هو الشخصية البحرينية المعروفة عبد اللطيف الزياني وتولى المنصب في عام 2011، وانتهت الدورة الأولى له في أبريل 2014 وتم التجديد له لثلاث سنوات مقبلة تنتهي في أبريل 2017.

ثقة الأمير

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وإلى ذلك، فإن الأمين العام الجديد نايف فلاح الحجرف، الذي يحظى بثقة أمير دولة الكويتي، صاحب تجربة وخبرة امتدت نحو 16 عاماً في الإدارة بالقطاع العام والخاص والاستشارات المالية، والمجال الأكاديمي. حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة الكويت عام 1994.

وحصل الحجرف، الذي تولى وزارة المالية في الحكومة الحالية منذ عامين، على درجة الماجستير في المحاسبة من الولايات المتحدة الأمريكية عام 1997، والدكتوراه في المحاسبة المالية من المملكة المتحدة عام 2002.

كما كان عضو المجلس الأعلى للبترول عام 2010، والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الأولى للتطوير العقاري 2009، ومستشار مالي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في وزارة التخطيط بالكويت، 2007 – 2008، ومستشار مالي لسوق الكويت للأوراق المالية، 2003 - 2004.

وتولى الحجرف تولى منصب نائب رئيس جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا للخدمات الأكاديمية، ورئيس قسم المحاسبة، والمنسق العام لكلية العلوم الإدارية بذات الجامعة في مطلع الـ 2000.

كما كان تولى مناصب حكومية مهمة، حيث عين وزيراً للتربية، ووزيراً للتعليم العالي، في فبراير 2012، لكن بعد ذلك عين في يوليو 2012 وزيراً للمالية، إلى جانب وزارتي التربية والتعليم العالي بالوكالة، وفي ديسمبر 2012 أعيد تعيينه وزيراً للتربية والتعليم العالي في الحكومة الـ32، ثم وزيراً للتربية ووزيراً للتعليم العالي في ديسمبر 2016، قبل توليه منصب المالية في 2017.

مهمات مالية

وعمل الحجرف في السابق رئيساً لمجلس الإدارة، والمدير التنفيذي لهيئة أسواق المال في الكويت، كما كان عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، وتولى منصب مدير بنك البحرين والكويت في البحرين، وشركة البحرين الأولى للتطوير العقاري، وشركة الاستثمارات العربية في الرياض، ونائب رئيس مجلس الإدارة في الشركة الكويتية للديناميات المحدودة.

ومن أهم أقوال الدكتور الحجرف عن المجلس ما ورد على لسانه في 31 أكتوبر 2019، حين دعا إلى ضرورة "ألا يتأثر جدول الأعمال الاقتصادي الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي بالخلافات السياسية".

وقال الحجرف في مؤتمر استثماري في الرياض: "ما تحقق في إطار مجلس التعاون الخليجي جيد جداً ولا يصح التخلي عنه، لدينا خلافاتنا، يتعين علينا معالجة الخلافات وحلها على نحو عملي للغاية".