شكرا لقرائتكم خبر عن المسمارى: مستمرون فى معركة دحر الإرهاب ودعم تركيا للتطرف ليس وليد اللحظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبى اللواء أحمد المسمارى، أن الجيش والشعب الليبي مستمرون في معركتهم لدحر الإرهاب والقضاء على كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن وحل المليشيات الاجرامية وجمع السلاح.

ولفت إلى أن القوات المسلحة الليبية دمرت طائرات ومدرعات ومنظومة قيادة تركية والتي دمر معها مشاريع كثيرة أهمها استيلاء الاخوان والجماعة المقاتلة على مقاليد الدولة وتوظيف مقدراتها لدعم الارهاب وتمدده.

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وأوضح المسماري في تصريح الثلاثاء، أن الدعم التركي للميليشيات الإجرامية والتنظيمات الإرهابية في ليبيا ليس وليد اللحظة او نتيجة لما وصفها بـ"اتفاقيات العار" التى وقعها السراج مع أردوغان.

وشدد في تصريح صحفي الثلاثاء، على أن الدعم التركي للإرهابيين والمجرمين منذ سنوات تجسد في عدة صور منها دعم بالسلاح والمعدات وتسهيل مرور الإرهابين من وإلى ليبيا، والدعم اللوجستي وحتى الدعم الطبي وعلاج الإرهابيين الذين أصيبوا في معارك ضد الجيش الليبي في مستشفيات تركيا.

ولفت المسماري إلى أن الاتفاقيات التركية مع السراج وتصريحات أردوغان ومسؤولين أترك ماهي إلا نقل هذا الدعم من الخفاء إلى العلن أمام المجتمع الدولي.