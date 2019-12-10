شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا وكوريا الديمقراطية تبحثان التعاون فى عدة مجالات أهمها التجارية والبنى التحتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بحث رئيس مجلس الوزراء السورى عماد خميس اليوم الثلاثاء ، مع وزير الاقتصاد الخارجي في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم يونغ جاي تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين في المجالات التجارية والاستثمارية والنقل والبنى التحتية وإعادة الإعمار والتعليم العالي والزراعة والأشغال العامة وتبادل الخبرات.

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وذكرت وكالة الأنباء السورية" سانا" أن رئيس الوزراء السورى أعرب عن تقدير حكومته لمواقف كوريا الديمقراطية قيادة وشعباً المساندة للشعب السوري في حربه على الإرهاب مؤكداً أهمية ترسيخ العلاقات المتميزة بشكل مستمر والارتقاء بها على كافة المستويات تنفيذاً لتوجيهات قائدي البلدين، مبيناً أن اللجنة الاقتصادية المشتركة تبحث تعزيز التعاون ومواجهة التحديات والإجراءات القسرية أحادية الجانب على سوريا.

ومن جانبه، أكد وزير الاقتصاد الخارجى فى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية موقف بلاده الداعم لسوريا في مواجهة الإرهاب والعقوبات الاقتصادية مشيراً إلى أن الاجتماعات الحالية للجنة الاقتصادية المشتركة السورية الكورية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني والتجاري تمثل أهمية كبيرة وأساساً لترسيخ العلاقات الاقتصادية في المرحلة المقبلة.