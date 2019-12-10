إسرائيل تعلن مشاركتها بمعرض "إكسبو 2020" في دبي

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365

أعلنت إسرائيل، الثلاثاء، أنها وقعت على اتفاقية مشاركتها في معرض "إكسبو" الدولي، والذي سيقام في مدينة دبي، بالإمارات العربية المتحدة، العام المقبل.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان عبر صفحتها بموقع "فيسبوك": "في الإمارات تم التوقيع على الاتفاقية الرسمية لمشاركة إسرائيل في معرض إكسبو دبي في العام المقبل".

وأضافت: "رحب وزير الخارجية الإسرائيلي (يسرائيل كاتس) بالمناسبة قائلا إن مشاركة إسرائيل في المعرض تعكس ارتفاعا في مكانة إسرائيل في المنطقة".

وقال كاتس، بحسب البيان، إن "المشاركة تمنح إسرائيل فرصة غير عادية لعرض قدراتها وإنجازاتها".

وبحسب قناة "كان" الرسمية، فقد وقع المدير العام للخارجية الإسرائيلية يوفال روتيم، الأوراق الرسمية لمشاركة إسرائيل في "إكسبو 2020"، خلال زيارته، مؤخرا، إلى مدينة دبي.

والتقى روتيم مسؤولين في حكومة دولة الإمارات وإدارة "إكسبو" في إطار هذه الاستعدادات، وفق ما أوردته القناة الإسرائيلية.

وأشارت أنّ المحادثات تناولت احتمال منح السلطات الإماراتية تأشيرات دخول للاسرائيليين لزيارة دبي خلال فترة المعرض، غير أنها أكدت أنه "لم يُتفق على شيء بشكل نهائي في هذه المرحلة".

Advertisements

ويقام المعرض الدولي، المصمم لعرض إنجازات الأمم، مرة كل خمس سنوات، ويستمر لمدة تصل إلى ستة أشهر، ويستقطب ملايين الزوار من جميع أنحاء العالم.

وسينطلق المعرض الدولي في إمارة دبي في أكتوبر/تشرين الأول 2020 .

ولم تعلق الإمارات العربية المتحدة رسميا على تصريحات الخارجية الإسرائيلية.

والشهر الماضي، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إن "معرض إكسبو 2020، سيقيم جناحًا ستقدم فيه إسرائيل أحدث إنجازاتها في مجال الابتكار".

وباستثناء مصر والأردن، لا تقيم الدول العربية علاقات دبلوماسية علنية مع إسرائيل.

ورغم ذلك، فقد زادت وتيرة التطبيع خلال الفترة الأخيرة بأشكال متعددة بين الإسرائيليين والعرب، عبر مشاركات إسرائيلية في نشاطات رياضية وثقافية تقيمها دول عربية، مثل الإمارات. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.