عاهل الأردن ورئيس أذربيجان يبحثان العلاقات الثنائية

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365

أجرى عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، مباحثات ثنائية وموسعة، اتفقا فيها على توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال لقائهما في قصر زوغولبا بالعاصمة باكو، ضمن زيارة عمل رسمية غير محددة المدة، بدأها عاهل الأردن إلى أذربيجان في وقت سابق، الثلاثاء.

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ووفق بيان للديوان الملكي الأردني، تلقت الخليج 365 نسخة منه، تم خلال اللقاء تأكيد عمق العلاقات المتميزة بين البلدين، وضرورة إدامة التنسيق والتشاور بينهما إزاء مختلف القضايا، وبما يحقق مصالحهما المشتركة.

وتناولت المباحثات الموسعة التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والأزمة السورية، والجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب.

وزار الزعيمان مصنع إقليم للإنتاجات العلمية التابع لوزارة الصناعات الدفاعية، حيث اطلع ملك الأردن على المعدات العسكرية الخفيفة والمتوسطة التي يتم إنتاجها وتطويرها.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.