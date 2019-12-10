الزياني: القمة الخليجية الـ 41 تستضيفها البحرين

المنامة/ الخليج 365
أعلن أمين مجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء، أن القمة الخليجية الـ 41 ستستضيفها البحرين.
وقال عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون في مؤتمر صحفي بالرياض، إن القمة الخليجية وافقت على عقد نظيرتها المقبلة رقم 41 في مملكة البحرين.
وفي وقت سابق، قال نبيل الحمر، المستشار الإعلامي للعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، عبر حسابه الموثق بـ"تويتر": القمة الخليجية القادمة ستعقد في مملكة البحرين"، قبل أن يتراجع ويحذف التغريدة، دون إبداء أسباب.
وانتهت القمة الخليجية الـ 40 في الرياض، بغياب نصف القادة، بعد نحو 54 دقيقة من الانطلاق، في أقصر القمم منذ أزمة الخليج التي اندلعت منتصف 2017، وفق رصد سابق لمراسل الخليج 365.
وانعقدت القمة الثلاثاء بمشاركة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، وأمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، بينما غاب عنها قادة قطر وسلطنة عمان والإمارات.
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