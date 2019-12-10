مهاتير محمد يصل الدوحة الأربعاء في زيارة رسمية

الدوحة / أحمد يوسف/ الخليج 365 قالت الدوحة اليوم الثلاثاء إن رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد سيصل في زيارة رسمية لقطر غدا الأربعاء. وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، سيستقبل مهاتير محمد الخميس في الديوان الأميري. ومن المقرر أن يبحث الطرفان التعاون الثنائي بين البلدين. كما سيشهدان، وفق المصدر ذاته، "توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء اللجنة العليا المشتركة بين قطر وماليزيا." بالإضافة إلى "تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك." الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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