الهلال يبدأ التحضير لكأس العالم

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صحيفة الخليج الالكترونية
بدأ الفريق الكروي الأول بنادي الهلال تحضيراته الميدانية، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، بعدما تمتع اللاعبون براحة عن تدريبات يوم أمس الاثنين.
وركز المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو خلال الحصة التدريبية الصباحية على الجوانب اللياقية والفنية، واختتمها بمناورة بين اللاعبين.
وشهد المران مشاركة الفرنسي بافيتمبي غوميز، ومحمد البريك بعد إنهائهما برامجهما التأهيلية.
فيما أدى الإيطالي سيباستيان جيوفينكو مرانًا بالجري حول الملعب، وتدريبات مخصصة بالكرة.
ويجري الفريق ظهر غد الأربعاء مرانه الأخيره في الرياض، على أن يغادر في المساء إلى الدوحة، للمشاركة في كأس العالم للأندية.
وسيلاقي الهلال الترجي التونسي، يوم السبت المقبل في الدوحة.
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