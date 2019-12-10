أمير تبوك يوجّه بالسماح للشباب بدخول الأسواق والمجمعات التجارية

صحيفة الخليج الالكترونية

وجّه أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، الجهات المعنية بالتأكيد على أصحاب المجمعات التجارية عدم منع دخول الشباب لهذه الأماكن، وتضمن التوجيه أهمية الالتزام بالآداب العامة والذوق العام وإبلاغ الجهات الأمنية عن أي تجاوزات أو إساءات، لتطبق بحق من يخالف الأنظمة والتعليمات.

وجاء هذا التوجيه لتحقيق المساواة بين الجميع، وإتاحة الفرصة للشباب لارتياد الأماكن الترفيهية والمطاعم والأسواق، بعد أن كانت بعض المجمعات التجارية في تبوك تغلق أبوابها أمام الشباب خصوصاً في عطلة نهاية الأسبوع.