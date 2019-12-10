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فرنسا تحث لبنان بالإسراع في تشكيل الحكومة

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

حث وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان اللبنانيين اليوم الثلاثاء على تشكيل حكومة جديدة بسرعة أو المخاطرة بتفاقم الأزمة المالية لتهدد استقرار البلاد.

وقال لو دريان في مؤتمر صحفي “(عليهم) أن يشكلوا حكومة بسرعة لأن أي تأخير سيؤدي لاستمرار تفاقم الوضع”.

وبعد مرور ستة أسابيع على استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري إثر احتجاجات مناوئة للنخبة الحاكمة، تثير الأزمة المالية مخاوف متعلقة باستقرار لبنان في ظل فرض البنوك قيودا على حركة رأس المال وشح الدولار وفقد الليرة اللبنانية ثلث قيمتها في السوق السوداء.

وتستضيف فرنسا غدا الأربعاء اجتماعا لمجموعة الدعم الدولية للبنان التي تضم مانحين من دول الخليج العربي وقوى أوروبية كبرى والولايات المتحدة.

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