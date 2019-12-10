شكرا لقرائتكم خبر عن قريباً.. «واتساب» يتوقف عن العمل على هذه الهواتف والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
كشفت شركة “واتساب” أن تطبيقها للتراسل الفوري سيودع ملايين الهواتف الذكية خلال الأيام القليلة المقبلة، وفق ما ذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية.
وقال المصدر إن التطبيق الشهير، الذي يستخدمه أكثر من مليار مستخدم في مختلف أنحاء العالم، سيتوقف عن العمل في هواتف “ويندوز”، وهواتف أخرى تستخدم نظامي تشغيل أبل وأندرويد، وذلك ابتداء من 31 ديسمبر.
وذكرت “واتساب” في بيان: “لن يكون بإمكانك استخدام التطبيق على الهواتف التي تعمل بنظام تشغيل -ويندوز فون- بعد 31 ديسمبر”، لكن هذا التوقف لن يطال أجهزة ويندوز فقط، حيث إنه سيستهدف كذلك العديد من هواتف آيفون وأندرويد.
وابتداء من 1 فبراير 2020، لن يصبح بإمكان الأشخاص الذين يستخدمون نظام “أندرويد 2.3.7” أو ما قبله إنشاء حسابات جديدة على واتساب.
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