شكرا لقرائتكم خبر عن «إطار متطاير» يقتل شخصاً داخل مغسلة سيارات في مكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهد حي الشرائع بمنطقة مكة المكرمة، صباح اليوم الثلاثاء؛ حادثة وفاة شخص داخل مغسلة سيارات وذلك بعد تعرضه لحادث مروري وقع على الطريق بالقرب من المغسلة.

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وكان أحد الأشخاص يقف داخل مغسلة سيارات بحي الشرائع، وبينما هو جوار مركبته لمتابعة غسلها فُوجئ بإطار مركبة يتجه ناحيته ولم يتمكن من الهرب وسقط قتيلا على الفور بعد اصطدامه به.

وجاء هذا الإطار على إثر حادث انقلاب سيارة من نوع كورولا على الطريق الرابط بين مخططات الشرائع وحي الراشدية، إذ فقد صاحبها السيطرة عليها لتنحرف وتستقر جوار مغسلة سيارات.

واخترق إطار المركبة جدار المغسلة الحديدي، ليصيب الشخص الذي كان موجودًا داخل المغسلة ويلقى مصرعه على الفور.