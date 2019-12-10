شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الأربعاء.. أمطار رعدية ورياح وغبار على عدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض غدا الأربعاء. كما توقعت الأرصاد تكون سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد الى مرتفعات مكة المكرمة .

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