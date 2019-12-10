خطة ميدانية متكاملة من «هيئة الأمر بالمعروف» استعداداً لفترة الاختبارات

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أتم فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، استعداده لموسم اختبارات الطلاب والطالبات في صفوف التعليم، من خلال تجهيز خطة عمل ميدانية متكاملة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ووجّه فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، عمومَ هيئات المحافظات ومراكز الهيئة التابعة لها بتكثيف الوجود والدوريات الميدانية خلال ساعات الصباح المبكرة، وعند انصراف الطلاب ، بما يتناسب ومواعيد الاختبارات، لضمان الحفاظ على مستوى عالٍ من جودة العمل وشموليته.
ويتركز عمل “الهيئة” في أوقات الاختبارات على التواجد الميداني وتقديم النصح والإرشاد بالرفق واللين حسب الأنظمة والتعليمات.
ودعت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالرياض أولياء الأمور إلى الحيطة والحذر، مما قد يحدث بعد الاختبارات من مخالفات وسلوكيات خاطئة يستغلها بعض ضعاف النفوس للتغرير بالشباب، وضرورة أن يراقب أولياء الأمور أبناءهم، لضمان عدم تعرضهم لأي مكروه أو انجرافهم خلف صحبة السوء وضعاف النفوس.
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