شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الدفعة الـ25 من حساب المواطن.. 53% حصلوا على الاستحقاق الكامل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

أعلن برنامج حساب المواطن اليوم الثلاثاء، عن إيداع مبلغ 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر ديسمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

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وأوضح البرنامج أن نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة بلغت 84% ليتجاوز عددهم الـ 12.7 مليون، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11.3 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 60.8 مليار ريال منها 416 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وذكر المتحدث الرسمي للبرنامج سلطان القحطاني بأن نسبة أعداد المستفيدين الرئيسيين ارتفعت بما يقارب + 0.7% عن الدفعة السابقة ليصبح عددهم أكثر من 3.8 مليون مستفيد، مشيراً إلى أن 51% من إجمالي أرباب الأسر تحصلوا على الاستحقاق الكامل بمتوسط دعم بلغ 961 ريال للأسرة الواحدة، والبالغ عددهم قرابة 2.3 مليون مستفيد مشكلين ما نسبته 59%،بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.8 مليون مستفيد، فيما بلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق في دفعة شهر ديسمبر أكثر من 1.5 مليون مستفيد، مشكلين 41% من إجمالي المستفيدين الرئيسين.

وأشار القحطاني إلى نسبة أرباب الأسر بلغ 92% أما ربَات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%، بينما بلغت نسبة المستقلات 52% متجاوزًا عددهن 809 ألف مستفيدة، وشكل المستقلين في دفعة شهر ديسمبر 48% والبالغ عددهم أكثر من 759 ألف مستفيد، موضحًا أن 83% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 17% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.