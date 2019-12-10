شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يوضح حقيقة فرض رسوم على الطرق ضمن ميزانية 2020 والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

قال وزير النقل صالح الجاسر، اليوم، إن ميزانية 2020 لا تتضمن فرض أي رسوم على الطرق، لافتاً إلى وجود دراسات متعددة لرفع مستوى الصيانة والسلامة.

وأضاف الجاسر، خلال ملتقى ميزانية 2020، أن من أولويات الحكومة إنشاء مشروع الجسر البري الذي يتضمن ربط سككي بين الخليج العربي والبحر الأحمر عبر السكة الحديد.