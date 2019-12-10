شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يوضح حقيقة فرض رسوم على الطرق ضمن ميزانية 2020 والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
قال وزير النقل صالح الجاسر، اليوم، إن ميزانية 2020 لا تتضمن فرض أي رسوم على الطرق، لافتاً إلى وجود دراسات متعددة لرفع مستوى الصيانة والسلامة.
وأضاف الجاسر، خلال ملتقى ميزانية 2020، أن من أولويات الحكومة إنشاء مشروع الجسر البري الذي يتضمن ربط سككي بين الخليج العربي والبحر الأحمر عبر السكة الحديد.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير النقل يوضح حقيقة فرض رسوم على الطرق ضمن ميزانية 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.