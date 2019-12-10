شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. كلمات مؤثرة من أفراد الجالية الفلبينية في عزاء الشيخ «محمد القعود» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي تقديم أفراد من الجالية الفلبينية بالمملكة واجب العزاء في وفاة الشيخ محمد بن إبراهيم القعود والذي توفي أول أمس الأحد.

ويظهر في مقطع الفيديو شاب من أبناء الجالية الفلبينية وهو يتحدث بعبارات مؤثرة عن الأعمال الخيرية التي كان يقوم بها الشيخ “القعود” قبل وفاته قائلاً: “رغم وفاة الشيخ إلا أن عمله لا زال حياً وباقياً فكم من مؤسسات خيرية ساهم الفقيد في إنشائها وكان لها دور كبير في تحفيظ القرآن الكريم للعديد من أفراد الجالية الفلبينية بالمملكة”.

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وختم الشاب كلماته المؤثرة بالدعاء للفقيد – رحمه الله-، وأن يتقبل هذه الأعمال في ميزان حسناته.