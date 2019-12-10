علماء يكشفون عن سلوك غامض لكويكب يهدد الأرض!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

كشف علماء جامعة أريزونا الأمريكية عن السلوك الغامض لكويكب بينو الذي يشكل خطورة على كوكب الأرض، حيث يقذف باستمرار دقائق مادته إلى الفضاء .



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ويفيد موقع Phys.org، بأن الخبراء العاملين في مشروع OSIRIS-REx، شاهدوا ثلاث عمليات إطلاق الكويكب لكميات كبيرة من دقائق مادته في مناطق مختلفة من جسمه في النصف الجنوبي للكرة الأرضية وعند خط الاستواء. وبعد كل عملية إطلاق كانت هذه الدقائق تعود وتسقط على سطح الكويكب أو تنتشر في الفضاء بسرعة ثلاثة أمتار في الثانية وبلغ حجم بعضها 10 سنتمترات.

وقد اقترح الباحثون عدة تفسيرات لهذه الإطلاقات منها ارتطام نيازك، تدمير حراري وتحرر بخار الماء. ويمكن أن يحصل التدمير الحراري نتيجة التغير المفاجئ لدرجة حرارة سطحه خلال فترة دورانه التي تستمر 3-4 ساعات. كما أن هذه العملية تسهل عملية ترك الدقائق الصغيرة للصخور لجسم الكويكب.

OSIRIS-Rex- محطة تحلق بين الكواكب مهمتها أخذ عينات من تربة وصخور الكويكب بينو صيف عام 2020 وإعادتها إلى الأرض في سبتمبر عام 2023.