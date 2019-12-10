دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Redmi تعلن عن جهاز RedmiBook 13 بتصميم معدني والجيل العاشر من معالجات إنتل ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت Redmi اليوم عن جهاز RedmiBook 13 الذي يتميز بالتصميم المعدني مع شاشة بحجم 13.3 إنش، والذي يضم الجيل العاشر من معالجات إنتل، مع كرت شاشة NVIDIA GeForce MX 250، وسعر يبدأ من 681 دولار.

كشفت Redmi خلال فعاليات مؤتمر Redmi K30 عن جهاز حاسب RedmiBook 13 الذي ينطلق بحجم شاشة 13.3 إنش، بجودة عرض Full HD، مع إطارات نحيفة جداً بسماكة 4.65مم، كما تشغل الشاشة نسبة 89% من إطار الجهاز.

يعد جهاز RedmiBook 13 إصدار جديد بحجم أصغر من جهاز Redmi 14 الدفتري الذي يتوفر في الصين، حيث يأتي الإصدار الجديد بحجم 13.3 إنش، بجودة عرض Full HD، كما يضم الجهاز الجيل العاشر من معالجات إنتل في core i5/i7، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، كما يضم الجهاز كرت شاشة NVIDIA GeForce MX 250.

ويتميز جهاز RedmiBook 13 بوزن 1.23 كجم، مع سماكة 17.8 مم، كما يأتي جهاز الحاسب الدفتري بنظام تبريد مع مراوح مصممة حصرياً للجهاز، والتي تدعم التهوية وتشتيت الحرارة بنسبة أعلى 25%، مع ضوضاء أقل 2dB.

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أيضاً يضم جهاز RedmiBook 13 بطارية بقدرة 40W، يمكن أن تدعم إستمرار عمر الشحن حتى 11 ساعة، كما تدعم البطارية تقنية الشحن السريع لشحن نسبة 50% من البطارية في مدة تصل إلى 35 دقيقة فقط.

ومن المقرر أن يتوفر جهاز RedmiBook 13 باللون الفضي بسعر 681 دولار للنموذج المميز بمعالج Core i5 مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت، بينما يأتي النموذج الأعلى برقاقة معالج Core i7 مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 512 جيجا بايت والذي ينطلق بسعر 781 دولار، على أن يتوفر بدءاً من 12 من ديسمبر في السوق الصيني.

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هذا الموضوع Redmi تعلن عن جهاز RedmiBook 13 بتصميم معدني والجيل العاشر من معالجات إنتل ظهر على التقنية بلا حدود.