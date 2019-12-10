شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. قائد شرطة النجف يحذر من "جهات مغرضة" تحاول تأجيج الأمن بالمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها، أن قائد شرطة النجف يحذر من "جهات مغرضة" تحاول تأجيج الأمن فى المحافظة. وكانت القوات الأمنية فى العراق، شددت من انتشارها وإجراءاتها فى العاصمة بغداد، تزامنا مع الدعوات التى أُطلقت لتظاهرات حاشدة، من المقرر توافدها من مختلف المحافظات، نحو ساحة التحرير وسط بغداد. Advertisements

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