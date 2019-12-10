شكرا لقرائتكم خبر عن بيان القمة الخليجية: الاعتداء على أى دولة بالمجلس يمثل اعتداء على المجلس كله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى عبد اللطيف الزيانى، البيان الختامى للقمة الخليجية، حيث أكد أن التحديات التى تمر بها المنطقة تؤكد أهمية تعزيز آليات التعاون، مشيرا إلى الإجراءات التى اتخذتها السعودية تؤكد حرصها على استقرار سوق النفط.

وتابع عبد اللطيف الزيانى خلال إلقاء البيان الختامى للقمة، أن أي اعتداء على أى دولة بمجلس التعاون الخليجى هو اعتداء على المجلس كله، مشيرا إلى أن الهدف الأعلى لمجلس التعاون هو تحقيق التكامل والترابط بين دوله.

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وتستضيف العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء، اجتماعات المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فى دورته الأربعين، بدعوة من العاهل السعودى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وتبحث القمة الخليجية، عددًا من الموضوعات والقضايا والتى من شأنها تعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء فى مختلف المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب طرح التطورات السياسية الإقليمية والدولية