شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى المستقيل يتعرض للإحراج بسبب تغريدة.. اعرف القصة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ربما قد تعرض رئيس الوزراء العراقى المستقيل عادل عبد المهدى، إلى إحراج كبير، بعد تصحيح سفير الاتحاد الأوربى لتغريدة لحساب مكتب رسالة الوزراء على تويتر.

وكان قد غرد المكتب الإعلامى لرئيس الوزراء العراقى:" رئيس الوزراء يستقبل سفراء دول الاتحاد الاوربى فى بغداد، وجرى بحث علاقات التعاون بين الجانبين والتظاهرات التى يشهدها العراق وأهمية حمايتها والحفاظ على سلميتها، وأبدى سفراء الاتحاد الاوربى رغبتهم المستمرة بدعم العراق باعتباره الدولة الديمقراطية التى تمثل نموذجا مهما فى الشرق الأوسط".





ورد سفير الاتحاد الأوروبي فى العراق مارتن هوث:" استقبل رئيس الوزراء عبد المهدي ثلاثة سفراء أوروبيين وليس سفراء دول الاتحاد الأوروبي .. كان آخر اجتماع مع سفراء الاتحاد الأوروبي في 13 نوفمبر".