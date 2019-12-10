اخبار الخليج

الأردن تعلن وفاة شخص وإصابة 49 آخرين بإنفلونزا الخنازير

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تعلن وفاة شخص وإصابة 49 آخرين بإنفلونزا الخنازير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، الثلاثاء، عن وفاة شخص وإصابة 49 آخرين بإنفلونزا الخنازير.

 

وقالت مديرة مديرية الأمراض السارية في الوزارة، هديل السائح، في بيان، إنهم تعاملوا خلال الفترة الماضية مع 49 إصابة بفيروس "إتش 1 ان 1"، تخضع 8 حالات منها للعلاج فيما تماثل الباقون للشفاء وغادروا المستشفيات.

 

وأضافت السائح أن معالجة حالات الإصابة بإنفلونزا الخنازير لا تتطلب عزل المصابين ،حيث يتم توفير العلاج ومراقبة استجابتهم له ومن ثم مغادرتهم للمستشفيات عند استجابتهم.

 

Advertisements

وتعقيبا على حالة وفاة سجلت في مستشفى الكرك العسكرى جنوب البلاد يوم الاثنين، قالت السائح إن المتوفى كان مصابا بإنفلونزا الخنازير ،ويعانى من نقص المناعة الناتج عن روماتيزم مزمن ما تسبب بمضاعفات أدت إلى وفاته.

 

وأوضحت أن إنفلونزا الخنازير تعد من أشكال الإنفلونزا الموسمية التي تظهر سنويا وتتعامل معها الكوادر الصحية بتأمين العلاجات الضرورية والفعالة والمتوفرة باستمرار لدى المستشفيات والمراكز الصحية.

 

وحثت المسؤولة الأردينة على اتباع الطرق الوقائية للحماية من الإنفلونزا ومنها غسل يدي المصابين وعدم استخدام الأغراض الشخصية للمصابين بأي نوع من أنواع الإنفلونزا ومتابعة النشرات التوعوية حول الوقاية وعلاج المرض.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأردن تعلن وفاة شخص وإصابة 49 آخرين بإنفلونزا الخنازير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا