شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تعلن وفاة شخص وإصابة 49 آخرين بإنفلونزا الخنازير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، الثلاثاء، عن وفاة شخص وإصابة 49 آخرين بإنفلونزا الخنازير.

وقالت مديرة مديرية الأمراض السارية في الوزارة، هديل السائح، في بيان، إنهم تعاملوا خلال الفترة الماضية مع 49 إصابة بفيروس "إتش 1 ان 1"، تخضع 8 حالات منها للعلاج فيما تماثل الباقون للشفاء وغادروا المستشفيات.

وأضافت السائح أن معالجة حالات الإصابة بإنفلونزا الخنازير لا تتطلب عزل المصابين ،حيث يتم توفير العلاج ومراقبة استجابتهم له ومن ثم مغادرتهم للمستشفيات عند استجابتهم.

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وتعقيبا على حالة وفاة سجلت في مستشفى الكرك العسكرى جنوب البلاد يوم الاثنين، قالت السائح إن المتوفى كان مصابا بإنفلونزا الخنازير ،ويعانى من نقص المناعة الناتج عن روماتيزم مزمن ما تسبب بمضاعفات أدت إلى وفاته.

وأوضحت أن إنفلونزا الخنازير تعد من أشكال الإنفلونزا الموسمية التي تظهر سنويا وتتعامل معها الكوادر الصحية بتأمين العلاجات الضرورية والفعالة والمتوفرة باستمرار لدى المستشفيات والمراكز الصحية.

وحثت المسؤولة الأردينة على اتباع الطرق الوقائية للحماية من الإنفلونزا ومنها غسل يدي المصابين وعدم استخدام الأغراض الشخصية للمصابين بأي نوع من أنواع الإنفلونزا ومتابعة النشرات التوعوية حول الوقاية وعلاج المرض.