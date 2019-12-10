شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تحث لبنان على تشكيل حكومة أو المخاطرة بتفاقم الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حث وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لو دريان، اللبنانيين، اليوم الثلاثاء، على تشكيل حكومة جديدة بسرعة أو المخاطرة بتفاقم الأزمة المالية لتهدد استقرار البلاد.

وقال لو دريان فى مؤتمر صحفى، "عليهم أن يشكلوا حكومة بسرعة لأن أى تأخير سيؤدى لاستمرار تفاقم الوضع".

وبعد مرور 6 أسابيع على استقالة رئيس الوزراء سعد الحريرى إثر احتجاجات مناوئة للنخبة الحاكمة، تثير الأزمة المالية مخاوف متعلقة باستقرار لبنان فى ظل فرض البنوك قيودا على حركة رأس المال وشح الدولار وفقد الليرة اللبنانية ثلث قيمتها فى السوق السوداء.

وتستضيف فرنسا، غدا الأربعاء، اجتماعا لمجموعة الدعم الدولية للبنان التي تضم مانحين من الدول الخليجية العربية مثل السعودية وقوى أوروبية كبيرة والولايات المتحدة.