دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية إسرائيل تجبر مَقدسيًا على هدم «منزله الخشبي»

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس أمس الإثنين، مواطنًا مَقْدِسِيًّا من بلدة جبل المكبر جنوب شرق مدينة القدس، على هدم غرف منزله الخشبي الذي يأوي عائلته.

وأفادت مصادر محلية في القدس، بأن بلدية الاحتلال أجبرت المقدسي علي جعابيص، على هدم منزل له مكون من غرفة خشبية بحجة عدم وجود تراخيص.

وفي سياق آخر اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، تسعة مواطنين فلسطينيين من مناطق متفرقة من الضفة الغربية «المحتلة»، كما استولت على مركبة، وهدمت «هنجر» وجرفت أراضي زراعية، فيما خطّ مستوطنون عبارات عنصرية وأعطبوا إطارات 186 مركبة في القدس «المحتلة«.

واقتحمت آليات الاحتلال مدينة «البيرة» بالضفة الغربية وتمركزت في «حي البالوع» .

فيما اقتحمت قوة عسكرية حي «عين مصباح» وبلدة «بيرزيت» شمال رام الله؛ حيث دارت مواجهات بين جنود الاحتلال والشبان الفلسطينيين على مفرق «سردا» شمال المدينة.

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