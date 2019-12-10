شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية السعودى: استقرار لبنان بالغ الأهمية للمملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية السعودى، الأمير فيصل بن فرحان، أن استقرار لبنان بالغ الأهمية للمملكة،:" من المهم للشعب اللبنانى ونظامه السياسى إيجاد طريق للمضى قدما يضمن استقرار لبنان وسيادته".

وجرت فى العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء، اجتماعات المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فى دورته الأربعين، بدعوة من العاهل السعودى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وبحثت القمة الخليجية، عددًا من الموضوعات والقضايا والتى من شأنها تعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء فى مختلف المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب طرح التطورات السياسية الإقليمية والدولية.