شكرا لقرائتكم خبر عن أمين مجلس التعاون الخليجى: القمة المقبلة تعقد فى دولة البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى عبد اللطيف الزيانى، أن لقاء قادة دول الخليج كان لقاء أخويا مثمرا وبناء، مشيرا إلى أن القادة الخليجيون أكدوا على وحدة الصف بين دولهم.

وأضاف عبد اللطيف الزيانى، خلال مؤتمر صحفى فى ختام القمة الخليجية الـ 41، أن المجلس يقف صفا واحدا في مواجهة أي تهديد يمس أحد أعضائه، لافتا إلى الدورة الـ 41 للقمة الخليجية سوف تعقد فى دولة البحرين.

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وتابع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أن القادة رحبوا بافتتاح المركز الدولي لحماية الملاحة البحرية في البحرين، مشيرا لأن القمة شهدت الإشادة بجهود أمير الكويت في الحفاظ على وحدة المجلس.

وجرت فى العاصمة السعودية الرياض، اليوم الثلاثاء، اجتماعات المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فى دورته الأربعين، بدعوة من العاهل السعودى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وتبحث القمة الخليجية، عددًا من الموضوعات والقضايا والتى من شأنها تعزيز مسيرة التعاون والتكامل بين الدول الأعضاء فى مختلف المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب طرح التطورات السياسية الإقليمية والدولية