شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم دبي ينشر جانب من مشاركته مع الملك سلمان في قمة مجلس التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، على نشر عدد من الصور لمشاركته في قمة مجلس التعاون بالرياض، في دورته الـ 40.

ونشر حاكم مدينة دبي جانب من مشاركته في القمة بجوار الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، عبر حسابه الشخصي وكتب " مع أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال مشاركتنا في قمة مجلس التعاون بالرياض، مجلس التعاون سيبقى، والأخوة الخليجية ستبقى، لأنها ضمانة عربية للمستقبل، وأمل المنطقة في أن نكون جزءا من صناعة وصياغة مستقبل العالم".

وتبحث القمة الخليجية عددًا من الموضوعات والقضايا فى مختلف المجالات السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب طرح التطورات السياسية الإقليمية والدولية وانعكاس الأوضاع الأمنية فى المنطقة على دول المجلس.

وكان وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجى، بدأوا الاجتماعات التحضيرية للقمة، يوم الاثنين، وخلال الاجتماع، بحث وزراء الخارجية الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة التحضيرية، بما فى ذلك تقرير الأمانة العامة حول ما تم تنفيذه بشأن قرارات المجلس الأعلى، والمجلس الوزارى، وما تم إنجازه فى إطار تحقيق التكامل والتعاون فى مسيرة العمل الخليجى المشترك، بالإضافة إلى التقارير والتوصيات المرفوعة من قبل المجالس المختصة واللجان الوزارية والأمانة العامة تحضيرا لرفعها إلى الدورة الأربعين للتوجيه بشأنها.