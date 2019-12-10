شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العراقى: النصر على داعش يكتمل بإعادة النازحين إلى مناطقهم والان مع تفاصيل الخبر
وقال الحلبوسى، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، "نهنئ أبناء شعبنا العراقى بمناسبة يوم النصر الذى حققه العراق شعبا ومقاتلين متلاحمين، وهم يخوضون حربا ضروسا نيابةً عن العالم أجمع ضد منظومة التطرف والإرهاب الداعشى، حربا قدَّمت فيها قواتنا البطلة بشتى صنوفها درسا تاريخيا بالتضحية والبسالة والاقتدار، واستطاعت أن تدير معركة شرسة تعجز عنها أعظم جيوش العالم فى ظل تحد كبير".
وأكد أهمية عودة جميع نازحى نينوى وقراها وكركوك وديالى وصلاح الدين وجرف الصخر ومناطق غرب الأنبار إلى مدنهم، ورفع كلّ المعوقات التى تقف أمام عودتهم، وغلق ملف النزوح.
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