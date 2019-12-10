شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى يعلن عن تدمير أسلحة وصلت من قطر وتركيا إلى مليشيا طربلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوى فى الجيش الوطنى الليبى العميد خالد المحجوب، فى مقابلة مع قناة "سكاى نيوز" الإخبارية، إن العملية التى أطلقها الجيش بقيادة حفتر، تمكنت من تدمير نسبة كبيرة من الإمدادات العسكرية التى وصلت إلى المليشيا فى طرابلس من قطر وتركيا.

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وأشار المسئول الليبى، إلى أن حتفر هو من يقود العمليات على كافة الجبهات، سواء فى سرت أو المنطقة الغربية أوالجنوبية، كما يتابع مراحل العمليات القتالية.

وأضاف، أن حفتر، أعطى تعليمات لقائدى العمليات، كما وضع اللمسات الخاصة على الخطط للعمليات الميدانية التى تنهى المعارك فى العاصمة الليبية ( طرابلس) ، وتقضى على المليشيا التى تحاول التصدى لضربات الجيش.