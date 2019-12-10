شكرا لقرائتكم خبر عن شركة نفط روسية تستأنف نشاطها الاستكشافى فى منطقة الحمادة غربى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنفت شركة "تات نفت" النفطية الروسية، نشاطها الاستكشافى فى منطقة الحمادة غربى ليبيا، منذ يوم الجمعة الماضى، حسبما ذكرت المؤسسة الوطنية للنفط فى ليبيا، اليوم الثلاثاء.

وأوضحت المؤسسة الليبية، فى بيان نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أن شركة "تات نفت" كلّفت الشركة العربية لخدمات الاستكشاف الجيوفيزيائى (AGESCO) بإجراء مسوحات سيزمية للقطعة 4/82 الواقعة بحوض غدامس الذى توقف منذ عام 2014 ، وذلك من أجل استكمال برنامج المسح السيزمى لمساحة 200 كيلومتر مربع.

وأشار رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فى ليبيا مصطفى صنع الله، إلى تضرر إنتاج بلاد من النفط جراء سوء الأوضاع الأمنية، وذلك بعد أن كانت من أكبر المنتجين على مستوى العالم.

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وأعرب صنع الله، عن سعادته بعودة "تات نفت" لمزاولة نشاطها فى حوض غدامس الواقع فى أقصى غرب ليبيا على المثلث الحدودى مع تونس والجزائر، مؤكدًا أن مثل هذه الخطوة من شأنها تعزيز الثقة بقطاع النفط والغاز الليبى.

يُذكر أن شركة "تات نفت" الروسية، تعمل فى ليبيا بموجب اتفاقية امتياز منذ عام 2005 حتى عام 2014، ولكنها أعلنت فى عام 2017 أنها لا تخطط لاستئناف الإنتاج فى ليبيا إلى أن يستقر الوضع فيها تمامًا.