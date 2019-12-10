شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام تيار المستقبل اللبنانى: الحريرى طرح تشكيل حكومة تكنوقراط لإنقاذ البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكدت مصادر مقربة من رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريرى، أن الاقتراح الوحيد الذى تقدم به فى شأن تشكيل الحكومة الجديدة، كان بترؤس حكومة من الاختصاصيين (تكنوقراط) تلبى طموحات اللبنانيين وتُقنع المجتمع الدولى بتقديم الدعم العاجل إلى لبنان لمواجهة الأزمة التى يمر بها.

ونقلت "مستقبل ويب"، البوابة الرقمية الناطقة بلسان "تيار المستقبل"، الذى يرأسه الحريرى، عن مصادر مقربة من رئيس حكومة تصريف الأعمال الحالية، تأكيدها عدم صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام اللبنانية عن شروط يضعها الحريرى لتشكيل الحكومة الجديدة.

وأضافت مصادر الحريرى لمستقبل ويب، "إذا كان هناك من يصر على حكومة تكنو- سياسية، من الاختصاصيين والسياسيين معا، لمجرد البقاء ضمن الحكومة، فهم مدعوون إلى تشكيل الحكومة من دون الحريرى فى أسرع وقت وبالشروط التى يرونها مناسبة للبنانيين ولمعالجة الأزمة".

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يذكر أن الحريرى، كان قد أعلن فى 26 نوفمبر الماضى إحجامه عن تولى رئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة، فى ضوء معارضة القوى السياسية المتمثلة فى حزب الله وحركة أمل والتيار الوطنى الحر، لطرحه بتشكيل حكومة خالصة من التكنوقراط.

وقال الحريرى حينها، "إننى لا أرى حلا للخروج من الأزمة الاقتصادية الحادة التى يشهدها لبنان إلا بحكومة اختصاصيين".. معتبرا أن عددا من القوى السياسية اللبنانية يعيش حالة "إنكار مزمن" ويرفضون الإصغاء إلى المطالب المحقة لانتفاضة الشعب اللبنانى.

ويشهد لبنان منذ مساء 17 أكتوبر الماضى سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة فى عموم البلاد، اعتراضا على التراجع الشديد فى مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذى أصاب الخدمات التى تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.