شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر دبلوماسى: مملكة البحرين تستضيف القمة الخليجية القادمة فى دورتها الـ ٤١ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر دبلوماسية خليجية لـ ”الخليج 365” أن القمة الخليجية القادمة فى دورتها الـ٤١ ستعقد فى مملكة البحرين.

وانتهت منذ قليل، أعمال القمة الخليجية ال ٤٠ التى تستضيفها المملكة العربية السعودية، بقصر الدرعية، والتى أكدت فى بيانها الختامى على ضرورة تكثيف التعاون الأمنى والعسكرى بين دول مجلس التعاون الخليجى.

وقال خادم الحرمين الشريفين،الملك سلمان بن عبد العزيز، إن النظام الإيرانى يواصل أعماله العدائية تجاه الدول العربية. داعيا إلى ضرورة تكاتف الجهود لمواجهة تلك الأعمال الإيرانية.

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وأكد خادم الحرمين الشريفيت، خلال كلمته فى الجلسه الافتتاحية للقمة الخليجية فى دورتها ال٤٠ ، أن استضافة الممكلة للقمة تأتى لرغبة الأشقاء فى الامارات. حيث كان من المقرر أن تستضيفها دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما وجه الملك سلمان،التحية للشعب الفلسطينى على صموده . مؤكدا حقه فى اقامة دولته وعاصمتها القدس الشرقية.