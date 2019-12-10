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فيديو وصور نادرة لأول قمة لدول مجلس التعاون الخليجى من 38 عاما

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزامنا مع انعقاد قمة الـ 40 فى الرياض، كشفت وزارة الخارجية عن صورة لأول قمم مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتى يعود تاريخها على عام 1981.

 

وذكرت "الإنفوجراف" أن الصورة للقمة الخليجية الأولى والتى انعقدت أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك فى 25 و26 مايو 1981.


قمة الخليج الأولى

 

وكانت القمة بحضور كلا من الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، والشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ عيسى بن سلمان ملك البحرين والسلطان قابوس بن سعى، سلطان سلطنة عمان، والشيخ خليفة بن حمد آل ثانى، أمير دولة قطر، والشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح ، أمير دولة الكويت.

 

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وأضاف الإنفوجراف، أنه من أبرز القرارات اختيار الرياض مقرا رئيسا لمجلس التعاون، وتعيين عبد الله يعقوب بشارة أمين عام للمجلس، وإنشاء عدد من اللجان المتخصصة.

 

 

 

 

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