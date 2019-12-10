السفارة الأمريكية بالقدس تنفي علاقتها بمستشفى يقام بغزة

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضولقالت السفارة الأمريكية في مدينة القدس، الثلاثاء، إن الحكومة الأمريكية لم تشارك في دعم أو تمويل مستشفى ميداني أمريكي، يتم التجهيز له حاليا، في قطاع غزة، بحسب ما نقلت عنها إذاعة محلية فلسطينية.

وقالت السفارة، في تصريح بثته إذاعة "أجيال" الفلسطينية المحلية (مقرها برام الله)، إن "الحكومة الأمريكية على علم بإنشاء مؤسسة أمريكية خاصة لمستشفى ميداني في القطاع، لكن لا علاقة لها بهذا المشروع".

وأضافت:" الحكومة الأمريكية لم تشارك في تنظيم أو تمويل هذا المشروع".

ووافقت حركة حماس على تشييد المشفى "الميداني"، الذي تديره مؤسسة Friend Ships الأمريكية غير الحكومية، ضمن التفاهمات الأمنية القائمة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، بعد وساطة مصرية وأممية.

وتعارض الحكومة الفلسطينية بشدة، إنشاء المستشفى الأمريكي في قطاع غزة؛ وتقول إنه جزء من المخطط الأمريكي لفصل قطاع غزة، عن أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.