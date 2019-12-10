نواب عرب يدينون اعتداء مستوطنين على ممتلكات مقدسيين

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365

أدان النواب العرب في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، الثلاثاء، إقدام مستوطنين إسرائيليين على إعطاب إطارات عشرات السيارات الفلسطينية، وخط شعارات معادية للعرب في بلدة شعفاط، شمالي القدس، يوم الإثنين.

وزار النواب البلدة، واجتمعوا مع سكانها الذين تضررت سياراتهم، واستمعوا إلى تفاصيل الاعتداء.

وكانت الشرطة الإسرائيلية، قد قالت في تصريح مكتوب أرسلت نسخة منه لوكالة الخليج 365، الإثنين، إنه تم إعطاب إطارات 160 سيارة وخط شعارات معادية للعرب في البلدة.

وأشارت الشرطة الإسرائيلية إلى أنها تحقق في الحادث.

وضم الوفد عدد من النواب العرب، على رأسهم رئيس لجنة القدس في القائمة المشتركة، أحمد طيبي.

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وفي هذا الصدد قال النائب وليد طه:" إن هذه الأعمال التخريبية مرفوضة جملة وتفصيلا، وهي مؤشر لعدم جدية أجهزة الأمن الحكومية في التعامل مع الإرهاب اليهودي، لا سيما بعد تكرار هذه الأعمال في الآونة الأخيرة دون أن تصل أجهزة الأمن للجناة".

وأضاف في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة الخليج 365:" إن هذه الأعمال التخريبية باتت تهدد أمننا جميعا، والمجتمع الفلسطيني في القدس وباقي القرى الفلسطينية بحاجة لحماية دولية".

وتابع النائب طه:" على الحكومة الإسرائيلية أن تصنف هذه المجموعات التخريبية على لوائح الإرهاب، وتتعامل معها كمجموعات إرهابية للحد من نشاطها قبل أن يقع المحظور!".

ورجّحت هيئة البث الإسرائيلية، الإثنين، أن يكون الاعتداء في إطار هجمات جماعة إسرائيلية تطلق على نفسها اسم "تدفيع الثمن"، ويتركز نشاطها بمهاجمة الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وكان مستوطنون إسرائيليون قد نفذوا في السنوات الأخيرة، عشرات الاعتداءات على ممتلكات ومقدسات فلسطينية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقرى ومدن داخل إسرائيل. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.