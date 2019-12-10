استهداف تمركزات لقوات حفتر "متعددة الجنسيات" جنوبي طرابلس

وليد عبد الله /الخليج 365

أعلنت عملية "بركان الغضب" التي أطلقتها الحكومة الليبية، أن مدفعيتها الثقيلة استهدفت تمركزات لقوات "متعددة الجنسيات" تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر، جنوبي طرابلس.

جاء ذلك في بيان نشره المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب"، الثلاثاء، عبر حسابه على "فيسبوك".

وقالت القوات الحكومية، إن مدفعيتها الثقيلة وسرية الهاون "استهدفت وبدقة تمركزات لميليشيات حفتر متعددة الجنسيات (لم تحددها) في محور الخلاطات (جنوبي طرابلس)".

ولم يتطرق البيان إلى حجم الخسائر التي ألحقها الهجوم في صفوف قوات حفتر، التي لم يتسن الحصول على تعليق فوري منها.

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وفي ذات السياق، أفاد مراسل الخليج 365، بأن أصوات المدفعية يسمع صداها من حين لآخر، بعد هدوء حذر استمر يومين، في ظل استمرار حالات النزوح.

ويأتي هذا الاستهداف، عشية إعلان وزارة الداخلية في حكومة "الوفاق" الليبية، الإثنين، رفع درجة الاستعداد القصوى في العاصمة، بعد الكشف عن إحباط محاولة اقتحام قوات "متعددة الجنسيات"، داعمة لحفتر.

والأحد، أعلنت حكومة "الوفاق" المعترف بها دوليًا، إفشالها مخططًا من "قوات متعددة الجنسيات" لدخول طرابلس، الجمعة الماضية.

والشهر الماضي، قال وزير الداخلية فتحي باشاغا، إن الإمارات تمد حفتر بمرتزقة من شركة روسية، وآخرين من ميليشيا "الجنجويد" السودانية (قوات الدعم السريع).

ومنذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، تشن قوات حفتر، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، ما أجهض جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.