العاهل السعودي: منطقتنا تمر بتحديات تستدعي تكاتف الجهود

الرياض/ الخليج 365- خلال كلمته القصيرة بافتتاحية القمة الخليجية في الرياض، تلاها تحويل الجلسة إلى مغلقة

- قال إن "النظام الإيراني يواصل أعماله العدائية لتقويض الأمن والاستقرار ودعم الإرهاب"

قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الثلاثاء، المنطقة تمر حاليًا بـ"ظروف وتحديات تستدعي تكاتف الجهود لمواجهتها".

جاء ذلك في كلمة افتتاحية بالقمة الخليجية الـ 40 التي تستضيفها الرياض، وسط غياب قادة قطر وسلطنة عمان والإمارات، ورفع التمثيل القطري بمشاركة رئيس وزراء بدلا من وزير شؤون خارجية مقارنة بقمة 2018.

وأوضح الملك سلمان، أن "استضافة المملكة للقمة، تأتي استجابة لرغبة الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة التي سوف ترأس أعمال الدورة الأربعين".

وهنأ الملك سلمان، الكويتي نايف الحجرف، بمناسبة ترشيحه أمينا عاما للمجلس، مؤكدا أن "مجلس التعاون تمكن منذ تأسيسه (25 مايو/أيار 1981) من تجاوز الأزمات التي مرت بها المنطقة".

وأضاف: "منطقتنا اليوم تمر بظروف وتحديات تستدعي تكاتف الجهود لمواجهتها، حيث لا يزال النظام الإيراني يواصل أعماله العدائية لتقويض الأمن والاستقرار ودعم الإرهاب"، وعادةً ما نفت طهران تلك التهم.

وأكد أن "هذا الأمر يتطلب منا المحافظة على مكتسبات دولنا ومصالح شعوبنا".

وطالب بـ"العمل مع المجتمع الدولي لوقف تدخلات هذا النظام (الإيراني)، والتعامل بجدية مع برنامجه النووي وبرنامجه لتطوير الصواريخ البالستية، وتأمين مصادر الطاقة وسلامة الممرات المائية وحرية حركة الملاحة البحرية".

وعن القضية الفلسطينية، قال العاهل السعودي: "نؤكد على موقفنا تجاه القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وأكد أهمية الحل السياسي لأزمة اليمن المتفاقمة منذ 2015، وعقب كلمته القصيرة، تحولت أعمال القمة إلى جلسة مغلقة.

وتنعقد القمة بمشاركة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، وأمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، بينما يغيب عنها قادة قطر وسلطنة عمان والإمارات.

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ويترأس وفد قطر في القمة رئيس الوزراء عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، فيما يترأس وفد الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد.

أما سلطنة عمان، فيترأس وفدها فهد بن محمود آل سعيد، نائب رئيس الوزراء العماني.

ويغيب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد عن المشاركة بالقمة، للمرة الثانية على التوالي، لكنه رفع مستوى تمثيل بلاده من وزير دولة للشؤون الخارجية في قمة 2018 إلى رئيس وزراء.

وبشكل معتاد في الأعوام الأخيرة لظروف صحية يغيب عن القمة الرئيس الإماراتي خليفة بن زايد آل نهيان، وسلطان عمان قابوس بن سعيد، الذي بدأ قبل أيام رحلة علاج خارج البلاد.

وانعقدت القمة الـ39 في الرياض، بغياب القادة الثلاثة أيضا.

وكان مقررا عقد قمة اليوم في الإمارات، لكن تقرر نقلها إلى السعودية دون إبداء الأسباب.

ووفق إعلام إماراتي، تُعقَد القمة الـ40 بعد تعديل أصبح يسمح لدولة الرئاسة (الإمارات هذه المرة) بأن تُعقَد القمة في دولة المقر، وهو إجراء تم الاتفاق عليه خلال القمة الخليجية الـ37 التي عقدت بمملكة البحرين عام 2016.

وتم تطبيق هذا الإجراء لأول مرة في القمة الخليجية السابقة رقم 39؛ حيث ترأست سلطنة عمان الدورة الخليجية السابقة، في حين انعقدت القمة في دولة المقر في الرياض برئاسة الملك سلمان.

وتحدثت تقارير خلال الأسابيع القليلة الماضية، عن انفراجة قريبة بالأزمة الخليجية، الناجمة عن فرض حصار على قطر من قِبل السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر، منذ عام 2017، بدعوى دعم الإرهاب وهو ما نفته الدوحة بشدة، معتبرةً أنه للسيطرة على قرارها السيادي.

وما عزز تلك الأنباء مشاركة منتخبات السعودية والإمارات والبحرين في "خليجي 24" بعد رفضهم المشاركة سابقا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.