أردوغان: ليست لدينا أجندات سرية مع بوتين وترامب

أنقرة/ الخليج 365

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان:

- إن طلبت ليبيا منّا جنودا، فإننا سنلبّي هذا الطلب

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن علاقاته مع روسيا والولايات المتحدة الأمريكية تتميز بالشفافية والخلو من الأجندات السرية.

جاء ذلك في كلمة له خلال مشاركته في برنامج "كل إنسان عالم بحد ذاته" الذي نظمته جامعة بيلكنت بالعاصمة التركية أنقرة.

وأضاف أردوغان في هذا السياق: "ليست لدينا أجندة سرية مع الرئيس الروسي، وأثق بأننا سنحقق السلام في المنطقة سويا".

وتابع: "لايوجد لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجندة سرية، حيث يفصح عما يعرفه، والحديث بيننا يتم بكل وضوح".

Advertisements

وأكد الرئيس التركي أن قوات بلاده ستنسحب من الأراضي السورية، عندما يتم تطهيرها من التنظيمات الإرهابية وخروج كافة القوات الأجنبية من هذا البلد.

وفيما يخص مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الاوروبي، قال أردوغان: "يتحججون بضخامة عدد سكان تركيا، لكن السبب الحقيقي في عدم ضمنا إلى الاتحاد، هو أننا مسلمون".

وأردف: "أوروبا تعاني حاليا من أزمة وجود قائد حقيقي، ولا أستطيع أن أقول أن فلان هو مثال للقائد الحقيقي في أوروبا".

كما تطرق أردوغان إلى الملف الليبي، قائلا: "إن طلبت ليبيا منّا جنودا، فإننا سنلبّي هذا الطلب".

وردا على سؤال حول القادة التاريخيين الذين تأثر بشخصيتهم، قال أردوغان: "الرسول الأعظم محمد (ص)، هو القائد المثالي بالنسبة لي، وهناك قادة تركوا بصمتهم في الحقب الزمنية التي عاشوا فيها، فعلى سبيل المثال، مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك".

وأردف قائلا: "وفي منطقة الخليج، هناك الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، فهو شاب وديناميكي، ويقف إلى جانب الدول الفقيرة، أما في أوروبا فلا أجد قائدا بالمعنى الحقيقي حاليا، فقد كان المستشار الألماني السابق غيرهارد شرويدر يتمتع بصفات القيادة وكان صادقا".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.