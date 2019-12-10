مطار "صبيحة غوكشن" بإسطنبول يستقبل المسافر رقم مليون من الدوحة

اسطنبول/ الخليج 365

استقبل مطار صبيحة غوكشن بمدينة إسطنبول التركية، الثلاثاء، المسافر رقم مليون القادم من العاصمة القطرية الدوحة.

ونُظّم حفل استقبال للمسافر رقم مليون القادم إلى مطار صبيحة غوكشن على متن الخطوط الجوية القطرية التي بدأت رحلاتها إلى المطار المذكور، قبل 5 أعوام.

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وكانت سعيدة الحظ، المسافرة التركية إرم شكر، حيث تم استقبالها لدى النزول من الطائرة، من قِبل مسؤولي الخطوط الجوية القطرية ومطار صبيحة غوكشن.

وأهدى مدير الخطوط الجوية القطرية في منطقة جنوب شرق أوروبا، فريد أكسون، تذكرة ذهاب وعودة من وإلى الدوحة، إلى المسافرة شكر.

وأعربت شكر عن دهشتها وتفاجئها بالجائزة التي فازت بها، متمنيةً دوام النجاح للخطوط الجوية القطرية ومطار صبيحة غوكشن.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.