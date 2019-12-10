الكويت/الخليج 365

تواصل عشرات الشركات التركية، استعراض نجاحاتها في مجال الصناعات الدفاعية، بمعرض "الخليج للدفاع والطيران" المقامة في الكويت لغاية 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

الشركات التركية تشارك في المعرض بتنسيق من رئاسة الصناعات الدفاعية، وبدعم من اتحاد مصدري الدفاع والطيران، بغية البحث عن فرص تعاون جديدة.

ومنذ انطلاق المعرض في العاشر من ديسمبر/كانون الثاني الحالي، عقدت الشركات التركية المشاركة، لقاءات مع مسؤولي العديد من البلدان الإقليمية المختلفة، وعلى رأسها الكويت.

أبرز شركات الصناعات الدفاعية التركية المشاركة في المعرض: هافلسان، وأريس، وأسفات، ودسان، وميل سوفت، حيث تعرض منتجاتها وتعرّف الزوار بها.

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الكويت.. الشركات التركية تستعرض نجاحاتها في معرض "الخليج للدفاع والطيران"

ومن بين تلك المنتجات منصات قابلة للتركيب على مركبات مدرعة، ومركبات برية وجوية مختلفة، وأنظمة بحرية وإلكترونية وأسلحة، وذخائر، وأجهزة محاكاة ، ومنتجات دعم لوجستية.

بدورها، زارت السفيرة التركية لدى الكويت، عائشة هلال صايان قويتاق، شركات بلاده المشاركة في المعرض المذكور.

كما شاركت "صايان قويتاق" في لقاءات الشركات التركية مع مسؤولي وعسكريي البلدان الأخرى.

وتستهدف شركات الصناعات الدفاعية التركية التي تلبي حاليا مختلف احتياجات القوات الأمنية الكويتية، تعزيز التعاون بين البلدين في هذا المجال، وتطوير مشاريع دفاعية جديدة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.