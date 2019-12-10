كويتيون يعتزمون إنشاء مدرستين في شانلي أورفة التركية وتل أبيض السورية

شانلي أورفة/ الخليج 365

يعتزم عدد من المتبرعين الكويتيين، إنشاء مدرستين في ولاية شانلي أورفة جنوبي تركيا ومدينة تل أبيض التابعة لمحافظة الرقة السورية.

جاء ذلك على لسان والي شانلي أورفة عبدالله أرين، في كلمة خلال حفل وضع حجر أساس مدرسة في قضاء خليلية بشانلي أورفة.

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وشكر أرين المتبرعين الكويتيين، على إسهاماتهم في تطوير مجال التعليم.

وقال أرين: "عندما ننتهي من بناء المدرستين، فإننا سنقدم خدمة التعليم لطلابنا في شانلي أورفة ومدينة تل أبيض السورية، وباسمي وباسم سكان شانلي أورفة، أشكر المتبرعين الكويتيين وأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح".

من جانبه تمنى طلال العرب ممثل جمعية سعيد، أن تكون المدرستين فاتحة خير على الطلاب الذين سيكملون تحصيلهم العلمي فيهما.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.