قريباً.. إصدار الحكم على خلية الوديعة الإرهابية

صحيفة الخليج الالكترونية

تواجه الخلية المنفذة للهجوم الإرهابي على منفذ الوديعة الحدودي بمحافظة شرورة، الحكم الابتدائي قريبا من المحكمة الجزائية المتخصصة، وتضم زعيم الخلية والتي وجهت له عدة تهم من أبرزها: مهاجمة أحد منافذ المملكة العربية السعودية الحدودية، ومنشآتها الأمنية، واستحلال الدماء المعصومة وسفكها، في شهر رمضان المبارك، وتفجير المنشآت، وقتل رجال الأمن وانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة.

كما تضم بقية أفراد الخلية والذي يصل عددهم إلى 12 متهما و تتفاوت جرائمهم حسب أدوارهم في التنظيم.