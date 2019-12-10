24 إدارة تطور أعمال معادلات الشهادات بتعليم عسير

ابها

شهد مدير عام التعليم في منطقة عسير سعد الجوني ، اختتام فعاليات وورش تطوير أعمال المعادلات في الميدان ، التي نظمتها الإدارة العامة للتقويم والقبول بوزارة التعليم باستضافة من الإدارة العامة للتعليم في المنطقة ، على مدى يومين ، وبمشاركة 24 إدارة تعليمية ، وذلك في قاعة المحاضرات بفندق شفا أبها.

وكان المساعد للشؤون المدرسية بتعليم المنطقة عبد الرحمن عوضة ، قد دشن أمس ، فعاليات وورش الملتقى ، مثمنا لوزارة التعليم اختيارها عسير لاستضافة هذا البرنامج الثري والنوعي للإسهام في تحقيق الأهداف والنتائج الداعمة لإدارات التقويم والقبول في الميدان التربوي.

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من جهته أوضح مدير إدارة التقويم والقبول بتعليم عسير عيسى الهلالي أن الورش تأتي ضمن البرامج التطويرية للإدارة العامة للتقويم والقبول بالوزارة ، بهدف تطوير وتحديث نظام المعادلات في التعليم العام ما دون الجامعي، وتستهدف تعديل شهادات الدارسين خارج المملكة ، ومعادلة شهادات النظامين الفصلي والمقررات بغرض إكمال الدراسة أو التوظيف.

وشهد اليوم الأول ثلاث جلسات تناولت الجلسة الأولى والثانية منها ” دليل المعادلات للشهادات دون الجامعية (الدول العربية – الأجنبية) ، قدمها مساعد مدير عام التقويم والقبول بالوزارة علي العنزي ، ورأسها المشرف التربوي سعد بن ركبان من تعليم عسير ، تطرق خلالها إلى عدد من المحاور أبرزها: ماهية المعادلات , والأسس العامة لمعادلة الشهادات وشروطها وإجراءاتها , وأسباب حجب المعادلة عن الشهادات, في حين تناولت مشرفة عام التقويم والقبول بالوزارة شعاع إسماعيل في الجلسة الثالثة ” دليل المعادلات لنظام المقررات ” ، فيما ترأست الجلسة خيرية الدريمي من تعليم عسير .

وفي اليوم الثاني للقاء عُقدت ثلاث جلسات تناولت جلستان منها ورقة عمل حول ” القبول والتسجيل ” قدمها مساعد مدير عام التقويم والقبول بالوزارة فيصل الزومان، تلا ذلك جلسة ثالثة عن “التجارب الميدانية”، قدمها الدكتور سعيد ربيع ، ونورة طراد من تعليم عسير.

واختتم اللقاء بعدد من النتائج والتوصيات لتحقيق الأهداف المرجوة ،وتكريم المشاركين ،وشركاء نجاح أعمال البرنامج.