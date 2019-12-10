إطار مركبة يصرع شخصاً داخل مغسلة سيارات

صحيفة الخليج الالكترونية

لقي شخص مصرعه صباح اليوم , بعدما طار إطار مركبة واخترق جدار مغسلة سيارات بحي الشرائع بمكة المكرمة.

وتفصيلاً , فقد كانت إحدى المركبات، قد تعرضت لحادثة سير على الطريق الرابط بين مخططات الشرائع وحي الراشدية بمكة المكرمة، ما أدى لانقلابها، الأمر الذي تسبب في خروج أحد إطاراتها من مكانه واختراقه الجدار الحديدي لمغسلة سيارات مجاورة، فتسبب في وفاة شخص كان يتابع غسيل مركبته داخل المغسلة.

وبدورها باشرت الجهات الأمنية المختصة فور تلقيها بلاغاً عن الحادثة، ولا تزال بحسب المصادر تجري تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الحادثة.