وزير المالية: لن يكون هناك مزيد من الرسوم والضرائب إلا بعد دراسة أثرها

صحيفة الخليج الالكترونية

أكد وزير المالية محمد الجدعان، أنه لن يكون هناك مزيد من الرسوم والضرائب إلا بعد دراسة أثرها المالي والاقتصادي والاجتماعي وأثرها على تنافسية الاقتصاد.

وأضاف الجدعان خلال ملتقى الميزانية المنعقد اليوم الثلاثاء، أن المملكة حققت خلال عام 2019 نجاحات متميزة، وبدأت تجني ثمار الإصلاحات الاقتصادية.

وأشار إلى أن الهدف الأساسي من ميزانيات 2019 و2020 هو رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والاستمرار في تنفيذ مشاريع البنى التحتية.